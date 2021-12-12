Космический зонд Juno прислал снимки гигантских штормов на Юпитере
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Напомним, что запуск межпланетной станции Juno (Юнона) состоялся еще десять лет назад. Сейчас она находится на орбите самой большой планеты Солнечной системы – газового гиганта Юпитера. Аппарат присылает бесценные для науки фотографии поверхности данного небесного тела и собирает другую важную информацию.
В последней серии снимков Juno сумел запечатлеть гигантский шторм, бушующий на Юпитере. В результате ученые получили возможность детально рассмотреть направление вихревых потоков.
Далее, с помощью специально созданных компьютерных технологий исследователи провели моделирование и создали еще более подробное изображение шторма на Юпитере. В результате получена дополнительная информации о структуре газового гиганта, его магнитном поле и т.д.
Смотреть комментарии → Комментариев нет