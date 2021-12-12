Космический зонд Juno прислал снимки гигантских штормов на Юпитере

Напомним, что запуск межпланетной станции Juno (Юнона) состоялся еще десять лет назад. Сейчас она находится на орбите самой большой планеты Солнечной системы – газового гиганта Юпитера. Аппарат присылает бесценные для науки фотографии поверхности данного небесного тела и собирает другую важную информацию.

В последней серии снимков Juno сумел запечатлеть гигантский шторм, бушующий на Юпитере. В результате ученые получили возможность детально рассмотреть направление вихревых потоков.

Далее, с помощью специально созданных компьютерных технологий исследователи провели моделирование и создали еще более подробное изображение шторма на Юпитере. В результате получена дополнительная информации о структуре газового гиганта, его магнитном поле и т.д.