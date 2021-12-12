 

Космический зонд Juno прислал снимки гигантских штормов на Юпитере

12.12.2021, 16:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Напомним, что запуск межпланетной станции Juno (Юнона) состоялся еще десять лет назад. Сейчас она находится на орбите самой большой планеты Солнечной системы – газового гиганта Юпитера. Аппарат присылает бесценные для науки фотографии поверхности данного небесного тела и собирает другую важную информацию.

В последней серии снимков Juno сумел запечатлеть гигантский шторм, бушующий на Юпитере. В результате ученые получили возможность детально рассмотреть направление вихревых потоков.

Далее, с помощью специально созданных компьютерных технологий исследователи провели моделирование и создали еще более подробное изображение шторма на Юпитере. В результате получена дополнительная информации о структуре газового гиганта, его магнитном поле и т.д.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Мнения: Жванецкий был агентом влияния народа на власть

14.03 / Большинство украинцев поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО – опрос

04.12 / Политика: Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

06.12 / В сторону оккупированной Горловки запустили украинский флаг

01.12 / Парубий: С Путиным невозможно договориться, его можно только остановить

14.06 / Путин высказался о возможном преемнике

12.07 / Ученые рекомендуют жителям 22 штатов воздержаться от поездок

15.11 / В Дании назвали главную естественную угрозу жизни на Земле

20.07 / Вооруженную женщину задержали при попытке ограбления банка в Киеве

23.12 / В Кремле ответили на вопрос о контактах с администрацией Байдена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика