Американцы готовят запуск космического зонда для поиска следов жизни на Венере
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Ученые из Массачусетского университета (США) сообщают о планах запуска космического зонда на Венеру. Аппарат уже создают специалисты вуза. Его главной задачей станет поиск органических соединений и, возможно, следов живых организмов в атмосфере Венеры.
По словам ученых, космические агентства разных стран слишком уж увлеклись перспективами освоения Луны и полетов на Марс. Однако в этом процессе оказалась незаслуженно забыта другая соседняя планета – Венера.
Астрономы хорошо знают, что атмосфера второй планеты Солнечной системы состоит из сернокислотных соединений. Это дает большие шансы для успешного поиска органики. Запуск упомянутого зонда запланирован на 2023 год, сообщают источники.
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