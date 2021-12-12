 

Американцы готовят запуск космического зонда для поиска следов жизни на Венере

12.12.2021, 16:08, Новости дня
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Ученые из Массачусетского университета (США) сообщают о планах запуска космического зонда на Венеру. Аппарат уже создают специалисты вуза. Его главной задачей станет поиск органических соединений и, возможно, следов живых организмов в атмосфере Венеры.

По словам ученых, космические агентства разных стран слишком уж увлеклись перспективами освоения Луны и полетов на Марс. Однако в этом процессе оказалась незаслуженно забыта другая соседняя планета – Венера.

Астрономы хорошо знают, что атмосфера второй планеты Солнечной системы состоит из сернокислотных соединений. Это дает большие шансы для успешного поиска органики. Запуск упомянутого зонда запланирован на 2023 год, сообщают источники.



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