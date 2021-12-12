Польский солдат пострадал во время штурма границы со стороны Белоруссии

Польский солдат пострадал во время штурма границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщила пограничная стража Польши.

Отмечается, что ранее в этот день на участке польско-белорусской границы в районе Черемши группа из 55 «агрессивно настроенных лиц» форсировала границу. При этом в результате подобных действий один солдат получил удар камнем в лицо. Ему была оказана помощь, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь пограничной стражи Анна Михальская в свою очередь уточнила, что группе мигрантов удалось пересечь границу. Однако после этого они были задержаны и доставлены к линии границы.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД РФ возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.