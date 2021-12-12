Российскую ракету решили украсить рисунками детей с онкологией из Замбии

Рисунки детей, борющихся с онкологическими заболеваниями в больнице столицы Замбии Лусаке, украсят российскую ракету, которая отправится к МКС, сообщила глава благотворительного фонда Unity Алена Кузьменко.

«Пациенты детского онкологического отделения в Замбии при поддержке российского космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и членов команды фонда на бумаге изобразили свои мечты, которые украсят российскую ракету», – сказала Кузьменко, добавив, что это уже второй визит фонда в страну, передает РИА «Новости».

Она добавила, что во время арт-терапии космонавт делился с детьми своим опытом работы на МКС.

Сотрудник больницы доктор Льюис Банда также отметил, что, участие фонда в создании рисунков, воплощавших мечты детей о космосе, стало его вкладом в заботу о детях, больных онкологией. «Дети были полны жизни после того, как посмотрели видео о полете космонавта на МКС и узнали, что их работы будут помещены на ракету, которая также совершит полет на МКС. Это оставило неизгладимый след в их жизни и принесло надежду на исцеление», – подчеркнул он.

По словам Кузьменко, Замбия стала третьей страной помимо Сербии и России, которая присоединилась к арт-проекту «Ракета». Он был запущен благотворительным фондом совместно российской корпорацией Роскосмос в июне 2021 года. В рамках проекта в различных странах проводятся сеансы арт-терапии в детских онкологических центрах с целью повышения осведомленности о проблеме детской онкологии и помощи пациентам.

Ранее фонд вместе с Роскосмосом отправил на МКС скафандр «Мечтатель», на котором больные онкологией дети оставили свои рисунки на тему космоса. В проекте также приняли участие пациенты из Замбии. Идея международного арт-проекта помощи пациентам с онкологией «Скафандр», к которому дети из РФ присоединились в 2016 году, заключалась в том, что пациенты выражают свою мечту в красках на настоящем скафандре, который потом отправляется в космос, и мечта, достигшая звезд, обязательно сбывается.

Арт-проект «Cкафандр» был создан астронавтом Николь Стотт и художником Йеном Сайеном. С тех пор в космос было отправлено уже три скафандра, в том числе «Победа». Миссия проекта – привлечь внимание международной общественности к проблеме онкологических заболеваний, объединить людей, которые столкнулись с этой проблемой, дать им мужество и надежду на выздоровление.

Фонд Unity был создан в 2016 году как российский партнер американского фонда Space for Art Foundation. Работу фондов поддерживают Роскомос и НАСА.