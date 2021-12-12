Крайние сроки пропущены, Париж ждёт от Лондона «жеста доброй воли» – France 24 — о ходе переговоров по рыболовству

Великобритания проигнорировала ультиматум Парижа, который ранее потребовал от Лондона до вечера 10 декабря предоставить французским рыбакам лицензии на ловлю рыбы в британских территориальных водах, — и теперь Франция может обратиться для решения этого спора в международный суд, передаёт France 24. Между тем, как подчёркивает корреспондент канала, на деле конфликт по вопросу рыбной ловли на данный момент развивается вокруг буквально нескольких десятков лицензий и является не более чем симптомом гораздо более масштабного разлада между Францией и Соединённым Королевством, начавшегося после брексита.

А с нами на связь из Брюсселя выходит наш корреспондент Аликс Лё Бурдон. Здравствуйте, Аликс! Что конкретно должно произойти теперь, когда крайний срок уже пропущен?

АЛИКС ЛЁ БУРДОН, корреспондент France 24: Что касается Еврокомиссии, она вчера выразила готовность продолжать диалог с Лондоном: один из официальных представителей ведомства вчера сообщил, что переговоры продолжаются 24 часа в сутки и семь дней в неделю, а не далее чем вчера проходила встреча между еврокомиссаром по морским делам и британским министром окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.



Однако крайний срок, который был пропущен вчера, — это скорее инициатива Франции, поскольку именно она грозит Лондону обратиться в суд для решения спора; в Еврокомиссии же напоминают, что 90 процентов положенных французам лицензий на ловлю рыбы Великобритания уже предоставила.



На деле на данный момент поводом для конфликта выступают лишь около сотни лицензий, половина которых предоставляется властями острова Джерси, и спорят Лондон и Париж о подтверждающих документах, которые обязаны предоставить рыбаки для получения этих лицензий: в соответствии с соглашением между сторонами, подписанным 11 месяцев назад, европейские рыбаки имеют право продолжать вылов в британских территориальных водах лишь в том случае, если могут документально подтвердить, что занимались там промыслом ещё до брексита, однако британская сторона выдвинула для рыбаков дополнительные требования, которых в соглашении зафиксировано не было, включая обязательное предоставление геолокации — это условие выполнять трудно, особенно небольшим рыболовецким судам.

А ведь этот спор стал лишь очередным пунктом в длинном списке разногласий между Парижем и Лондоном, так ведь, Аликс?





АЛИКС ЛЁ БУРДОН: Всё так, рыболовство — далеко не единственный повод для трений между Парижем и Лондоном. Как вы помните, недавно отношения обострились в связи с темой мигрантов — это произошло после того, как в конце ноября затонула лодка с беженцами на борту, в результате чего погибли по меньшей мере 27 человек. После этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своём послании предложил Парижу заключить соглашение о возвращении нелегальных мигрантов, а затем главу МВД Великобритании решили не приглашать на встречу европейских министров по этой теме.



Отношения между Францией и Великобританией ухудшились после брексита — напомним, Эммануэль Макрон в ходе переговоров Лондона и Брюсселя о «разводе» придерживался крайне жёсткого курса. Не будем забывать и об обострении в середине сентября, спровоцированном созданием оборонного союза AUKUS, — Франция болезненно отреагировала на поведение Австралии, которая решила вместо французских подлодок закупать американские и британские. И вот в таком более широком контексте напряжённости в отношениях Париж обвиняет Лондон в попытке воспользоваться конфликтом вокруг лицензий на ловлю рыбы, который на деле касается лишь нескольких десятков судов.

С прямым включением из Брюсселя — Аликс Лё Бурдон. Большое вам спасибо!

Дата выхода в эфир 11 декабря 2021 года.