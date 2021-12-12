Дочь Болдуина и Бейсингер засветила соски в своей версии продолжения сериала “Секс в большом городе”

В роли мистера Бига Бейсингер сняла своего бойфренда – португальско-американского музыканта Андре Аллена Анджоса, выступающего под сценическим именем RAC.

Видео Бейсингер, которое она подписала названием сериала, в соцсети посмотрели больше 12 тыс. раз.

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Публикация от i r e l a n d ♥ * (@irelandbasingerbaldwin)

Контекст:

Болдуин родилась 23 октября 1995 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Она начала модельную карьеру в 2013 году, подписав контракт с агентством IMG Models.

В 2018 году Болдуин позировала голой для PETA – организации, защищающей животных.

8 декабря 2021 года вышло продолжение сериала “Секс в большом городе” под названием “И просто так…”, в котором показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

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