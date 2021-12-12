 

Дочь Болдуина и Бейсингер засветила соски в своей версии продолжения сериала “Секс в большом городе”

12.12.2021, 15:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В роли мистера Бига Бейсингер сняла своего бойфренда – португальско-американского музыканта Андре Аллена Анджоса, выступающего под сценическим именем RAC.

Видео Бейсингер, которое она подписала названием сериала, в соцсети посмотрели больше 12 тыс. раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от i r e l a n d ♥ * (@irelandbasingerbaldwin)

Контекст:

Болдуин родилась 23 октября 1995 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Она начала модельную карьеру в 2013 году, подписав контракт с агентством IMG Models.

В 2018 году Болдуин позировала голой для PETA – организации, защищающей животных.

8 декабря 2021 года вышло продолжение сериала “Секс в большом городе” под названием “И просто так…”, в котором показана жизнь главных героинь спустя 20 лет. Сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / Специалисты по недвижимости рассказали, на сколько выросла стоимость жилья на вторичном рынке в Украине

30.06 / Сборная Украины по футболу вышла в четвертьфинал Евро-2020

04.05 / Путин посмертно наградил орденом Пирогова боровшихся с COVID-19 медиков

12.08 / Талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула

31.12 / Глава Минздрава подвел итоги года

09.11 / Казахстанский миллиардер Сейсембаев – В один из дней, когда я пас баранов, подумал: “Блин, я что, родился, чтобы пасти свою еду?”

24.06 / Украина получила от США новейшие ракеты для противотанкового комплекса Javelin

22.01 / Байден приказал разведке изучить антироссийские истории

30.06 / ГК “Нафтогаз України” начала подключать потребителей газа через “Дію”

17.03 / Строительство метро на Виноградарь продолжается – гендиректор “Киевметростроя”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика