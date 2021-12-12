 

Переброска подконтрольных Турции боевиков ставит под угрозу президентские выборы в Ливии

12.12.2021, 15:34, Разное
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Триполи, 12 декабря. По мере приближения даты выборов президента Ливии, Турция наращивает переброску в страну иностранных боевиков.
Местные источники сообщают, что помимо тысяч сирийских наемников, которые были ввезены турецкими спецслужбами на запад Ливии с 2019 года, в страну начали прибывать наемники из Афганистана. Для этого турки воспользовались услугами зарегистрированной в Белоруссии авиакомпании Rada Airlines, принадлежащей лидеру местного бандформирования RADA Абд аль-Рауфу Карре.

Мониторинговая система Flightradar, которая отслеживает перемещения воздушных судов, подтверждает, что авиалайнер Ил-62М Rada Airlines с бортовым номером EW-450 TR за последние несколько недель неоднократно совершал рейсы между Кабулом и Триполи. Источник сообщает, что на нем в страну прибыло несколько сотен афганцев, а также оружие и боеприпасы.

После прибытия в столичный аэропорт «Митига», афганских наемников в сопровождении сотрудников турецких спецслужб перевозят на захваченную протурецкими силами авиабазу Аль-Ватыя на западе страны.

Источник отмечает, что переброска в Ливию иностранных боевиков, которая противоречит международным договоренностям, достигнутым в Женеве в октябре 2020 года, идет параллельно с информационной кампанией, которая продвигает версию о присутствии на востоке страны сил российской «ЧВК Вагнера». Подобные заявления распространяются несколько лет, однако до сих пор никаких доказательств вмешательства РФ в дела Ливии не предоставляется. Российский МИД неоднократно и в категорической форме подчеркивал голословность подобных обвинений.

Особую тревогу вызывает усиление контингента иностранных наемников, многие из которых являются бывшими или действующими членами террористических организаций, менее чем за две недели до президентских выборов в Ливии, которые назначены на 24 декабря. В этот день ливийцы впервые за долгие годы получат шанс демократическим путем избрать главу государства и запустить процесс восстановления страны, положив конец кровопролитной гражданской войне, которая идет здесь на протяжении последних 10 лет. Турция не заинтересована в объединении Ливии иначе, как под собственным контролем, и предпочитая поддерживать существование лояльного правительства в Триполи, постепенно устанавливая собственный контроль над одной из крупнейших нефтедобывающих стран Северной Африки.



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