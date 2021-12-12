Специалисты назвали топ-10 продуктов, от которых набирают вес

Люди не всегда различают калорийные и некалорийные продукты. Некоторая пища способствует набору лишних килограмм.

На первом месте среди опасных продуктов для фигуры – фастфуд. Сейчас в моде правильное питание, поэтому в булки начали добавлять зелень и разнообразные овощи, но это не помогло уменьшить калорийность блюда. Бургер, в составе которого говяжья котлета и ломтик сыра, потянет на 300 ккал. Если посчитать питательность комплексного обеда (сандвич, картошка, сладкий напиток) – то выйдет на все 1000 калорий. Известно, что злоупотребление сладкими газированными напитками приводит к ожирению, так как в них много глюкозы и они легко усваиваются. Вода с заменителями сахара тоже не несет пользы, она обманывает мозг, вследствие чего поджелудочная железа вырабатывает инсулин, и человеку хочется съесть что-то сладкое.

Крепкие спиртные напитки отличаются высокой калорийностью: в 100 гр виски содержится 220 ккал, в водке и коньяке – приблизительно 240 ккал. Диетологи посчитали, что одной порцией алкоголя человек аннулирует результат силовой тренировки. Люди, которые не хотят потолстеть, должны знать меру в употреблении сала и хлебобулочных изделий. Особо калориен белый хлеб: в 100 гр – 250 ккал. Чтобы питаться правильно и не набирать вес, нужно исключить из блюд все магазинные соусы, особенно майонез.

Если человек хочет набрать лишние килограммы, ему рекомендуют есть много сыра и масла. Например, в «Чеддере» на 100 гр – 400 ккал, а оливковое масло по калорийности приравнивают к свиному салу. Для похудения стоит отказаться от молочного шоколада: 530 ккал на 100 гр. Его можно заменить на горький. Особой питательностью отличаются орехи и семечки из-за большого количества белков и жиров. Самый калорийный орех – макадамия. Съев 100 грамм человек получит 718 ккал.

Источник: www.eg.ru