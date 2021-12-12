 

Впервые за последние 10 лет: Apple вынужденно приостановил выпуск iPhone

12.12.2021, 15:24, Новости дня
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В сети появилось весьма настораживающее сообщение о том, что американский производитель электроники Apple приостановил выпуск своих смартфонов iPhone. Мера эта, разумеется, временная. Но ничего подобного компания не делала, по крайней мере, за последние 10 лет!

Деловое издание Nikkei со ссылкой на надежные инсайдерские источники назвала причиной остановки производства отсутствие некоторых комплектующих для смартфонов на складах предприятия. Впрочем, об этом нетрудно было догадаться.

Также стало известно, что в этом году Apple выпустит на несколько миллионов электронных устройств меньше, чем было запланировано. Это означает, что убытки будут измеряться в миллиардах американских долларов.



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