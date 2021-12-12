 

Ученые рассказали о вреде многократного срабатывания будильника

12.12.2021, 15:24, Новости дня
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Ученые из Гарвардского университета утверждают, что привычка «поспать еще минут пять» после того, как срабатывает будильник, приводит к повышенной сонливости в течение дня.

Многократное срабатывание будильника – это вообще весьма вредное для вашего организма явление, отмечают исследователи.

На протяжении дня в организме вырабатывается особое вещество – аденозин. Оно отвечает за состояние сонливости. Когда к вечеру аденозин накапливается, мы хотим спать. Кстати, кофе блокирует его действие. Но если вы просыпаетесь под многократное срабатывание будильника, концентрация аденозина в организме увеличивается. Поэтому лучше приучить себя сразу вставать с постели. Вы будете чувствовать себя бодрее.



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