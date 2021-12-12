 

Литва получила новую партию СПГ из России

12.12.2021, 15:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Клайпедский порт в Литве прибыл второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России.

По данным сервиса marinetraffic, газовоз Coral Fungia вышел из российского порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка», в субботу, передает РИА «Новости».

Как пишет Sputnik, в Клайпедский порт танкер зашел утром. По данным расписания компании-оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива.

Отмечается, что предыдущий груз российского топлива был доставлен в Литву в середине этой недели.

Напомним, что Литва в течение многих лет стремится к «энергетической независимости от России». Ради этого страна отказалась в свое время от долгосрочных контрактов с Газпромом. А в 2014 году в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence, через который Литва получает голубое топливо из Норвегии, США и той же России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / “Замалчивает вопиющую ситуацию в Украине”. МИД России выразило недовольство Миятович

15.09 / За три месяца количество безработных в Украине уменьшилось на 30 тыс. человек – Марченко

24.04 / Демонтированные на Украине памятники Ленину предложили установить в Чернобыле

16.07 / Верховная Рада увеличила численность Вооруженных сил Украины

18.09 / Бренд Hyundai возродит хетчбэк Getz

04.10 / “У нас разное бывает”. Разумков – о том, могут ли его лишить мандата

25.06 / Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям 1,22 млрд долларов

05.11 / Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии

28.02 / В США «Северный поток – 2» назвали способом выживания для ФРГ

08.09 / 60% опрошенных киевлян довольны деятельностью Кличко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика