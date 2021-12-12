Литва получила новую партию СПГ из России

В Клайпедский порт в Литве прибыл второй за декабрь танкер со сжиженным природным газом (СПГ) из России.

По данным сервиса marinetraffic, газовоз Coral Fungia вышел из российского порта Высоцк, где расположен завод «Новатэка», в субботу, передает РИА «Новости».

Как пишет Sputnik, в Клайпедский порт танкер зашел утром. По данным расписания компании-оператора Клайпедского СПГ-терминала Klaipedos nafta, судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров топлива.

Отмечается, что предыдущий груз российского топлива был доставлен в Литву в середине этой недели.

Напомним, что Литва в течение многих лет стремится к «энергетической независимости от России». Ради этого страна отказалась в свое время от долгосрочных контрактов с Газпромом. А в 2014 году в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence, через который Литва получает голубое топливо из Норвегии, США и той же России.