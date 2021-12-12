 

Handelsblatt – «Северный поток — 2» должен стать рычагом давления на Россию

12.12.2021, 15:06, Новости дня
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Олаф Шольц должен понять, что «Северный поток — 2» был грубой внешнеполитической ошибкой эры Меркель, однако сегодня газопровод может пригодиться, считает автор Handelsblatt Йенс Мюнхрат. По его мнению, эту «обыкновенную металлическую трубу» можно использовать как средство давления на Владимира Путина. Впрочем, журналист не знает, сдерживает ли Путина угроза закрытия газопровода. Более того, никто не может ответить, планирует ли российский президент вторжение на Украину.


Reuters

«Северный поток — 2» был грубой внешнеполитической ошибкой эры Меркель, однако сейчас, неожиданно для всех, он может пригодиться, считает автор Handelsblatt Йенс Мюнхрат. По его мнению, газопровод можно использовать как средство давления на Владимира Путина.

Как полагает автор статьи, газопровод «усилил систему Путина, одарив Россию миллиардами евро и предоставив автократу средство для шантажа Украины». И последним доказательством того, какое политическое значение может иметь «обыкновенная металлическая труба», служит тот факт, что «Северный поток — 2» стал «решающим средством давления, способным отвратить Владимира Путина от вторжения на Украину». Поэтому, считает Мюнхрат, Олаф Шольц должен использовать газопровод в качестве рычага давления на Россию.

«С самого начала большой ошибкой немецкой внешней политики было намерение с помощью ещё одного балтийского трубопровода привязать газоснабжение к России, которая во всё большей степени действует автократическими методами внутри страны и как империалистическая держава вовне. Подписание договоров по «Северному потоку — 2»  относится к самым большим внешнеполитическим просчётам эры Меркель», — уверен автор материала.

Однако, отмечает Йенс Мюнхрат, никто не знает, сдерживает ли Путина угроза закрытия газопровода. Более того, никто не знает, планирует ли Путин вообще вторжение на Украину. Но он, уверен журналист, на такое способен, и доказательством этого является присоединение Крыма.



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