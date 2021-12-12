После вычета времени на сон срочную службу продлят до 18 месяцев

Постановлением Минобороны, начиная с весеннего призыва 2022 года, будет увеличен срок службы призывников с 12 до 18 месяцев.

Причиной для такого решения ведомства послужили данные военных медиков, согласно которым солдаты, имеющие по уставу восьмичасовой сон, фактически отдыхают 6 месяцев, следовательно не полностью проходят положенный срок службы.

Увеличение срока не скажется на выслуге лет и трудовом стаже военнослужащих, который составит те же 12 месяцев, что и ранее. При этом в случае продолжения срочником службы по контракту его стаж приведут в соответствие с Трудовым кодексом без учёта времени на сон.

Если новшество даст положительный эффект его могут применить и в других сферах. В частности, ФСИН предложила учитывать время на сон при вынесении уголовных сроков обвиняемым.

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