 

После вычета времени на сон срочную службу продлят до 18 месяцев

12.12.2021, 14:51, Разное
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Постановлением Минобороны, начиная с весеннего призыва 2022 года, будет увеличен срок службы призывников с 12 до 18 месяцев. 

Причиной для такого решения ведомства послужили данные военных медиков, согласно которым солдаты, имеющие по уставу восьмичасовой сон, фактически отдыхают 6 месяцев, следовательно не полностью проходят положенный срок службы.

Увеличение срока не скажется на выслуге лет и трудовом стаже военнослужащих, который составит те же 12 месяцев, что и ранее. При этом в случае продолжения срочником службы по контракту его стаж приведут в соответствие с Трудовым кодексом без учёта времени на сон.

Если новшество даст положительный эффект его могут применить и в других сферах. В частности, ФСИН предложила учитывать время на сон при вынесении уголовных сроков обвиняемым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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