Стас Пьеха рассказал, чем занимается его бабушка в 84 года

Стас Пьеха в эфире программы «Секрет на миллион» пояснил Лере Кудрявцевой и телезрителям о самочувствии бабушки, состоянии ее здоровья и желании творческой деятельности, интересах в настоящее время.

Популярная певица уже практически не выходит из дома, не дает интервью и не принимает гостей. В свое время ей сделали операцию на коленных суставах. Необходимо было их расходить, но этого сделать не получилось, и теперь есть проблемы с передвижением. Иногда она целый день может просидеть на одном месте, слушая музыку и любимых артистов. От концертной деятельности устала и, по ее словам, «уже напелась».

Эдита Пьеха живет скромно, никакого дорогостоящего имущества не имеет, иногда переезжает из квартиры в загородный дом. Сейчас она уделяет свое внимание семье – внукам и правнукам. Недавно у нее появилась еще одна правнучка.