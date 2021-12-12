 

Стас Пьеха рассказал, чем занимается его бабушка в 84 года

12.12.2021, 14:49, Разное
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Стас Пьеха в эфире программы «Секрет на миллион» пояснил Лере Кудрявцевой и телезрителям о самочувствии бабушки, состоянии ее здоровья и желании творческой деятельности, интересах в настоящее время.
Популярная певица уже практически не выходит из дома, не дает интервью и не принимает гостей. В свое время ей сделали операцию на коленных суставах. Необходимо было их расходить, но этого сделать не получилось, и теперь есть проблемы с передвижением. Иногда она целый день может просидеть на одном месте, слушая музыку и любимых артистов. От концертной деятельности устала и, по ее словам, «уже напелась».

Эдита Пьеха живет скромно, никакого дорогостоящего имущества не имеет, иногда переезжает из квартиры в загородный дом. Сейчас она уделяет свое внимание семье – внукам и правнукам. Недавно у нее появилась еще одна правнучка.



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