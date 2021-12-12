Xiaomi обещает представить аккумуляторы нового типа для смартфонов

Специалисты компании Xiaomi пытаются решить проблему ограниченных возможностей аккумуляторов для современных мобильных устройств. По их мнению, нужно увеличить емкость и уменьшить габариты батарей одновременно.

В данный момент удалось повысить эффективность аккумуляторных батарей. А размер уменьшился на 10%. Результат вроде бы неплохой, но этого явно недостаточно, чтобы говорить о принципиально новом качестве, говорят эксперты.

Разработчики также экспериментируют, пытаясь достичь своей цели путем увеличение количества кремния. В опытном образце они использовали в три раза больше данного минерала. В результате время автономной работы смартфона при активном использовании выросло на сто минут. Но исследователи готовы пойти дальше.