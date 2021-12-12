 

Xiaomi обещает представить аккумуляторы нового типа для смартфонов

12.12.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты компании Xiaomi пытаются решить проблему ограниченных возможностей аккумуляторов для современных мобильных устройств. По их мнению, нужно увеличить емкость и уменьшить габариты батарей одновременно.

В данный момент удалось повысить эффективность аккумуляторных батарей. А размер уменьшился на 10%. Результат вроде бы неплохой, но этого явно недостаточно, чтобы говорить о принципиально новом качестве, говорят эксперты.

Разработчики также экспериментируют, пытаясь достичь своей цели путем увеличение количества кремния. В опытном образце они использовали в три раза больше данного минерала. В результате время автономной работы смартфона при активном использовании выросло на сто минут. Но исследователи готовы пойти дальше.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / SCMP – китайские дешевле — американский производитель масок N95 не может их продать

04.08 / Полиция на семь часов прерывала поиски главы “Белорусского дома в Украине” Шишова

07.09 / Цибульская рассказала, почему у них с Dzidzio не получается дружить семьями

21.10 / Рада приняла закон об энергоэффективности

11.08 / Росатом назвал объем накопленных химотходов в Усолье-Сибирском

24.01 / CGTN – китайская дыхательная гимнастика помогает россиянам победить коронавирус

24.07 / «Вектору» разрешили клинические испытания вакцины от коронавируса

30.08 / Группу нарушителей депортировали из РФ в Киргизию

26.07 / На Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков пострадало семь украинских военных. Силы ООС открыли ответный огонь

07.12 / Всемирный экономический форум в 2021 году проведут в Сингапуре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика