Google ввел ряд новых запретов и ограничений в своем фирменном интернет-магазине

Глобальный поисковик ввел в своем фирменном интернет-магазине Google Play ряд новых запретов и ограничений. В частности, теперь продавцы приложений не смогут указывать, что они «бесплатные».

По словам экспертов, подобные запреты можно пояснить желанием выровнять возможности участников рынка. Также они хотят сделать интернет-торговлю программными продуктами более честной. На самом деле, все вокруг понимают, что даже когда вам гарантируют приобретения какого-либо бесплатного продукта, вы заплатите за него все равно: не сегодня, так завтра, не тем, так иным способом.

По той же причине Google запретил использовать такие банальные маркетинговые штучки, как объявление продукта лучшим, номером один на рынке, предложением просмотра без рекламы и т.д.