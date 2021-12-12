 

Google ввел ряд новых запретов и ограничений в своем фирменном интернет-магазине

12.12.2021, 14:40, Новости дня
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Глобальный поисковик ввел в своем фирменном интернет-магазине Google Play ряд новых запретов и ограничений. В частности, теперь продавцы приложений не смогут указывать, что они «бесплатные».

По словам экспертов, подобные запреты можно пояснить желанием выровнять возможности участников рынка. Также они хотят сделать интернет-торговлю программными продуктами более честной. На самом деле, все вокруг понимают, что даже когда вам гарантируют приобретения какого-либо бесплатного продукта, вы заплатите за него все равно: не сегодня, так завтра, не тем, так иным способом.

По той же причине Google запретил использовать такие банальные маркетинговые штучки, как объявление продукта лучшим, номером один на рынке, предложением просмотра без рекламы и т.д.



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