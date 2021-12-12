В Литве заявили о выстрелах на границе со стороны Белоруссии

Со стороны Белоруссии за минувшие сутки были сделаны 22 выстрела, сообщили в службе охраны государственной границы Литвы.

«В субботу до полудня рядом с Лаздияйским районом на белорусской стороне были выпущены 20 выстрелов. После обеда рядом с Шальчининкайским районом в соседней стране выстрелили два раза», – передает РИА «Новости» сообщение со ссылкой на LRT.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что установленные на границе с Белоруссией прожекторы обстреляли из пневматического оружия в районе Тересполя. Позже стало известно, что госпогранкомитет Белоруссии назвал провокацией сообщение министерства обороны Польши о том, что с белорусской стороны якобы обстреляли из пневматического оружия польские осветительные столбы на границе.

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский подписал распоряжение о запрете на пребывание посторонних лиц в граничащей с Белоруссией зоне сроком на три месяца.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в разговоре с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель заверил, что Минск постарается решить проблему беженцев на границе с Польшей до конца 2021 года. Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Меркель и назвал разговор врио канцлера ФРГ с Лукашенко «вкладом в легитимизацию его режима, хотя борьба за свободную Белоруссию идет уже 15 месяцев».

Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать 2 тыс. мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

В МИД РФ возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.