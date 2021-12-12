В ЮАР заявили о низкой эффективности Pfizer против «омикрона»

Ученые из ЮАР выяснили, что эффективность двух доз вакцины от коронавируса Pfizer против штамма «омикрон» составляет 22,5%, текст исследования опубликован на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

«Согласно оценкам, он (уровень нейтрализации «омикрона») соответствует (уровню) эффективности вакцины в 22,5% против инфекции с симптомами, из-за чего… подвергается сомнению способность вакцины защитить против инфекции», – информирует РИА «Новости».

При этом наблюдается 41-кратное снижение титров нейтрализации против штамма «омикрон» по сравнению с исходным штаммом. Ученые предполагают, что вакцина может защитить от тяжелого протекания заболевания.

В исследовании приняли участие ученые из Африканского исследовательского института здравоохранения ЮАР и других учреждений страны. Они изучили образцы плазмы крови 12 человек.

Ранее исследование, проведенное в израильском медицинском центре имени Хаима Шибы показало, что люди, которые получили две дозы вакцины Pfizer пять и более месяцев назад, почти не имеют защиты от штамма коронавируса «омикрон».