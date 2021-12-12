Путин: В Европе были убеждены в распаде РФ в 1990-е годы

Президент РФ Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия-1» рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде РФ в 1990-е годы.

«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» – задался вопросом глава государства, информирует ТАСС.

Путин отметил, что «наверняка люди думали об этом (распаде страны), понимали это и пытались этому противостоять… Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря». Он также отметил, что видел карты, спроектированные в Европе, на которых РФ была разделена на несколько самостоятельных государств.

«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми – не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично, – но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится РФ или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея ввиду, что РФ все-таки крупная ядерная держава», – рассказал Путин.

Ранее в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становится мононациональными. Исходя из опыта личного общения, Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».

Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать» – добавил лидер России.