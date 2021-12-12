 

“Я в отпаде от этой женщины”, “Зажигалка”. Мать Наташи Королевой станцевала в Bentley

12.12.2021, 14:22, Новости дня
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“Ну что, поехали кататься?” – подписала она публикацию.

В комментариях подписчики поблагодарили 75-летнюю Порывай за позитив.

“Я в отпаде от этой женщины!” – написала taniamatveeva325.

“Позитивчик, вы, мама Люда”, – прокомментировала sv.etlana8396.

“Мне бы так в ваши годы. Оставайтесь такой всегда”, – попросила mustafinaflorida.

“Зажигалка”, – оставила свой комментарий burlishka62.

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Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)

Контекст:

Людмила Порывай родилась 12 февраля 1946 года в Киеве. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы “Світоч”. В настоящее время она проживает в США. Ее первый муж Владимир Порывай был хормейстером академического хора. Он умер в 1993 году. В браке у пары родилось две дочери: Ирина (певица Руся) и Наталья (Наташа Королева).

Сейчас Людмила Порывай замужем второй раз. Ее муж – американский бизнесмен Игорь Эльперин. Он уехал в Майами (США) в 1970-х годах, где вскоре открыл ресторан для эмигрантов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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