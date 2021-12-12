 

Россия тратит миллионы на продвижение тезисов о “российском Крыме” – нардеп Умеров

12.12.2021, 14:22, Новости дня
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“Россия продолжает делать все возможное для подавления ненасильственного сопротивления крымских татар в Крыму: пугает, заточает и истязает крымских татар на полуострове. В то же время, ведет гибридную массовую информационную войну против Украины. Певцы, актеры, спортсмены, а сейчас и блоггеры в TikTok и Instagram, так называемые лидеры идей и мнений, стали инструментами крупной пропагандистской машины Кремля”, – заявил нардеп.

По его словам, на пропаганду из бюджета Крыма выделяют деньги по статье расходов “другие вопросы в сфере СМИ”.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2021 года восемь стран – Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США – заявили, что Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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