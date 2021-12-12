Песков назвал цель нагнетания информационной напряженности вокруг России

Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации РФ и позиционирования РФ как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Говоря о якобы возможном «вторжении» РФ на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.

«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда РФ будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин сообщил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают.

Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если РФ «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.

Напомним, по версии США, РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.