 

Песков назвал цель нагнетания информационной напряженности вокруг России

12.12.2021, 14:17, Новости дня
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Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации РФ и позиционирования РФ как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Говоря о якобы возможном «вторжении» РФ на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда. 

«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда РФ будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он. 

Ранее сообщалось, что Путин сообщил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории РФ и никому не угрожают. 

Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если РФ «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет. 

Напомним, по версии США, РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.



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