 

Сербия заявила о планах закупить у РФ боевую авиацию

12.12.2021, 14:17, Новости дня
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Сербия намерена закупить в 2022-2023 годах 30 вертолетов, 18 из которых будут российского производства, сообщил президент республики Александар Вучич после совещания с военными и ознакомления с ходом учений авиабригады в городе Ниш.

«Ожидаем новые закупки вертолетов в следующем и в 2023 году. Ожидаем в общей сложности 30 вертолетов, из них 11 H-145 (Эйч-145 производства компании Airbus – прим. ВЗГЛЯД), четыре Ми-35, три Ми-17 плюс 11 подержанных Ми-35, которые мы купим у одной из стран Европейского союза. Так что мы станем региональной вертолетной силой», – отметил он, передает ТАСС.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее сообщалось, что Белград может закупить у РФ дополнительную военную технику, в том числе вертолеты и средства ПВО.

В мае в сербском Минобороны сообщили, что РФ по соглашению о военном сотрудничестве передала Сербии 19 танков Т-72МС и 20 бронетранспортеров БРДМ-2МС.



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