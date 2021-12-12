В Киеве сообщили о строительстве завода по производству ударных беспилотников Anka

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12.12.2021, 14:17, Новости дня
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Завод по производству современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka строят под Киевом совместно с Турцией, а их первая партия может появиться к концу 2022 года, сообщил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Завод строится сейчас в Василькове. Уже начал строиться завод, который будет производить украинско-турецкие беспилотники, в том числе Anka – тяжелые беспилотники. Будут и украинские беспилотники, которые перспективны. В частности, речь может идти и о реактивных беспилотниках, которые являются перехватчиками, то есть они способны действовать против воздушных объектов, против других беспилотников. Даже против пилотируемой авиации. На них будут украинские двигатели и остальная турецкая авионика: корпус и так далее», – сказал он в интервью изданию «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом), передает ТАСС.

Первую продукцию, по словам Арестовича, завод должен изготовить уже в конце 2022 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале строительства украинского завода по производству современных военных беспилотников.



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