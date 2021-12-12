Генерал приехал

Бастрыкин вернулся во Всеволожск с уголовными делами. Как живет район, привлекший внимание главы СК.

Хамская выволочка, которую не так давно глава СК Александр Бастрыкин устроил «понаехавшему» следователю во Всеволожске, привела к катаклизму в рамках всего района. Арестован его бывший глава и известный бизнес-авторитет Александр Соболенко.

Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Вечером 6 декабря пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что бывшего главу Всеволожского района Александра Соболенко подозревают в хищении 121,4 млн рублей. Экс-чиновника задержали и увезли в Москву. На следующий день, согласно сообщению той же пресс-службы, суд санкционировал арест Соболенко по обвинению в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Напомним, что два месяца назад, 13 октября, во время встречи главы СК РФ Александра Бастрыкина (посредством видеосвязи) с гражданами пожилая гражданка пожаловалась на скверную, по ее мнению, работу всеволожского следователя Владислава Мегрелова. Не разбираясь в конкретном кейсе, Бастрыкин посоветовал подчиненному убираться на Кубанщину, откуда тот «понаехал» в Петербург. А заодно приказал проверить все дела, бывшие в производстве у Мегрелова.

Публикация видео и цитат из беседы Бастрыкина с подчиненным вызвала широкий резонанс далеко за пределами Всеволожска. В самом же районе люди возмущались: Бастрыкину, по их мнению, лучше было бы обратить внимание на волокиту с массой разных иных дел, а не зацикливаться на одном — просто по произвольно выхваченной жалобе бабушки.

Глава СК услышал глас народа и провел еще одну встречу с жителями района, опять посредством видеосвязи. Состоялась она 8 ноября, и услышанное тогда, видимо, стало откровением для Бастрыкина. Не прошло и недели, как он приехал в Петербург и 13 ноября уже очно принимал граждан. Получилось так, что ими оказались садоводы из СНТ «Осинка».

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О чудесах, происходящих с земельными участками в «Осинке», «Новая» рассказывала в январе этого года в статье «Дачный триллер». А теперь, видимо, именно «Осинка» стала тем рычагом, с помощью которого московские следователи переворачивают землю под Всеволожском. Именно по подозрению в махинациях с землей в «Осинке» арестован Александр Соболенко.

Как следует из сообщений пресс-службы СК РФ, в 2012–2013 гг. Соболенко, бывший тогда главой Всеволожского района, присоединил к СНТ 19,9 га земли. Участок был поставлен на кадастровый учет в Росреестре, а администрация соседнего поселка Сертолово заключила с правлением «Осинки» договор, согласно которому часть земли должны были распределить среди льготной категории граждан. Однако через несколько месяцев Соболенко, по версии следствия, в одностороннем порядке договор расторг.

Очередники из льготников участки так и не получили, а муниципальному образованию, как полагает следствие, был нанесен ущерб в 121,4 млн рублей.

«То, что насчитали на Соболенко, — капля в море, — рассказал «Новой» один из владельцев садового участка в «Осинке» (Ф. И. О. имеются в редакции). — У нас тут пару дней назад комиссия работала, там и следователи, и сотрудники кадастра, из Минобороны, из Рослесхоза. Говорят, только в нашем садоводстве они по самым примерным прикидкам насчитали хищений на млрд рублей, тут и присвоение земель Минобороны, и незаконная вырубка леса, и другие махинации. Наверняка в соседних садоводствах то же самое».

Александр Соболенко сейчас арестован. Фото: PhotoXPress

По поводу незаконной вырубки леса, на которой настаивают садоводы, известно, что в 2011 году руководство СНТ обратилось в районную администрацию с просьбой о расширении владений. Просили прирезать им 19,9 га — те самые участки, часть которых должны были получить льготники. Землю, как уже было сказано, им выделили. Однако у половины, точнее, у 8,5 га собственником было Морозовское военное лесничество.

Правление «Осинки» это не остановило. Они заключили договор с некоей организацией, занимающейся заготовкой древесины, и начали просто рубить лес. Граждане жаловались в полицию не раз, но никаких мер та не принимала. В конце концов информация дошла до военных. СНТ было оштрафовано на 37 млн рублей. Правление опротестовало штраф во Всеволожском суде, где сумма была снижена до скромного миллиона.

«Мы больше десяти лет обращались в самые разные инстанции, требуя обратить внимание на то, что творит у нас правление, — высказывает свои предположения Инга Малик, член СНТ «Осинка». — Там ведь не только незаконная вырубка леса и захват военных земель. Члены правления на своих родственников и друзей записывали по несколько участков, а потом продавали эту землю по рыночной цене. У обычных членов садоводства вымогали деньги за подключение к электричеству, газу, водопроводу. Недовольных просто не пускали на территорию СНТ, хотя здесь у них частная собственность. Куда мы только ни обращались. И в областную прокуратуру, и в ГУ МВД по Питеру и области, и в областной СК, и в суды. И никаких мер или хотя бы проверок. И вот нас наконец услышал Бастрыкин».

Вообще-то Бастрыкин «услышал» садоводов не с первого раза. Как говорит один из активистов в «Осинке», предыдущие жалобы они посылали в СК в 2020 году. Их письма вместе с приложенными документами вернули в область с резолюцией: «разобраться».

Разбираться было поручено как раз следователю районного СК Мегрелову. Тогда еще он не раздражал начальство своим овалом лица и происхождением.

Журнал «Пригород» сообщал, что Мегрелов принял дело к производству, вызвал заявителей, поговорил с ними. И вынес решение об отказе в возбуждении дела. Правда, заявители уверяют, что им он об этом будто бы забыл сообщить, а все время «кормил их завтраками»: дескать, дело сложное, идет следствие. А есть ли у вас что-то еще? Если есть — несите.

Инга Малик фигурирует сейчас в уголовном деле как свидетель, с нее, как она сказала «Новой», взяли подписку о неразглашении. Из других источников известно, что следственная бригада из столицы намерена допросить главу Всеволожского района Андрея Низовского.

Низовский был назначен главой района в 2016 году, формально он не имел отношения к предполагаемым махинациям с землей. Однако до этого назначения он работал заместителем руководителя управления Росреестра по Ленинградской области. А к этому ведомству у следствия тоже есть вопросы — по части регистрации участков. Интерес у следствия, по данным «Новой», вызывает и роль губернатора области Александра Дрозденко, занимающего эту должность с 2012 года. В четверг, 9 декабря, Дрозденко, по данным источников «Новой», собирал «ближний круг», чтобы обсудить неприятности во Всеволожском районе. Допрашивало следствие, как говорят источники «Новой», якобы и главу Сертолова Юрия Ходько, но пока неизвестно, в каком качестве.

В перспективе неприятности могут грозить председателю правления СНТ Надежде Полищук. Она, помимо прочего, числится сотрудницей компании «Леноблстрой», проводившей работы по заказу садоводов и получавшей оплату, как утверждают в товариществе, земельными участками. Можно предположить, что таким же методом СНТ расплачивалось и с другими подрядчиками. Журнал «Пригород» приводит в качестве примера компанию «Роса». Ее совладелец Александр Смирнов — он же гендиректор компании «Леноблстрой». Более того: «Леноблстрой» и «Роса» зарегистрированы по одному адресу на Караванной улице в Петербурге. И там же занимает площади региональное отделение ЛДПР. Садоводы замечают, что фирмы, получавшие подряды в «Осинке», регулярно оказывались связаны с бизнесом, дружественным областным либеральным демократам.

Председатель правления СНТ «Осинка» Надежда Полищук отказалась дать комментарии «Новой», сославшись на то, что не доверяет телефонному собеседнику. Глава Всеволожского района Андрей Низовский заявил, что не видит причин, с чего бы у следствия возникли к нему вопросы.

«Я пришел в район уже после тех событий, — пояснил он по телефону. — А по поводу якобы хищения военных земель могу как бывший сотрудник Росреестра сказать, что на выделенном «Осинке» участке лес действительно принадлежит военному лесничеству, а вот земли — нет. Такой вот парадокс.

Максим Леонов, специально для «Новой»

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