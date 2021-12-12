 

Марк Рудинштейн заявил о страсти Елены Прокловой к мужчинам с 14 лет

12.12.2021, 14:06, Разное
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Режиссер Рудинштейн прокомментировал заявление Прокловой о домогательствах в раннем возрасте. Актрису еще в 14 лет осуждали за ее образ жизни.
В этом году актриса Елена Проклова заявила, что она в свои 15 лет пережила домогательства со стороны режиссера. Раскрывать имя известного человека актриса не решилась. Проклова не стала портить репутацию режиссера, тем более, его уже нет в живых. Окружение актрисы по-разному отреагировало на такие откровения. Некоторые коллеги поддержали Елену Проклову, а другие обвинили в ветреном образе жизни.

Перед своей смертью успел прокомментировать ситуацию и режиссер Марк Рудинштейн. Он заявил, что еще в молодости о Елене Прокловой распространялись нехорошие слухи. По его словам, с 14-15 лет актриса могла похвастаться множественными связями с мужчинами, о ней было много грязных разговоров. Тогда Проклова «была разгильдяйкой» и сейчас не собирается это скрывать. В программе «Ты не поверишь» Рудинштейн сообщил, что юная актриса вела ветреный образ жизни, ей было все равно с кем связываться. Видимо, теперь она приняла решение за кругленькую сумму продать свои ранние контакты с мужчинами телевиденью. Напомним, что режиссеру Марку Рудинштейну поставили диагноз инсульт, и 5 декабря он скончался от его последствий. Об этом информирует Слово и Дело.



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