 

Астрономы предлагают снова назвать Плутон полноценной планетой

12.12.2021, 13:56, Новости дня
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С очередным заявлением по Плутону выступили представители университета Центральной Флориды. Они предлагают снова вернуть ему статус девятой планеты Солнечной системы.

Напомним, что Плутон сейчас относят к так называемым карликовым планетам. Статус полноценного «участника» Солнечной системы он потерял из-за вытянутой и нерасчищенной орбиты. Просто настал момент, когда в астрономы договорились о новых стандартах определения больших и карликовых планет, а Плутону не повезло, говорят ученые.

Ученые теперь напоминают, что Плутон все-таки обладает гравитационным доминированием на окраинах Солнечной системы, а потому статуса полноценной планеты его лишили несправедливо.



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