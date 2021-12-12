Астрономы предлагают снова назвать Плутон полноценной планетой

С очередным заявлением по Плутону выступили представители университета Центральной Флориды. Они предлагают снова вернуть ему статус девятой планеты Солнечной системы.

Напомним, что Плутон сейчас относят к так называемым карликовым планетам. Статус полноценного «участника» Солнечной системы он потерял из-за вытянутой и нерасчищенной орбиты. Просто настал момент, когда в астрономы договорились о новых стандартах определения больших и карликовых планет, а Плутону не повезло, говорят ученые.

Ученые теперь напоминают, что Плутон все-таки обладает гравитационным доминированием на окраинах Солнечной системы, а потому статуса полноценной планеты его лишили несправедливо.