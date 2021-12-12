Компания Virgin Orbit запустит специальный спутник для сбора космического микромусора

Как стало известно из достоверных источников, американская компания Virgin Orbit в ближайшее время запустит на низкую орбиту Земли специальный спутник, который займется сбором мелкого мусора.

По словам экспертов, мелкие частицы даже более опасны, чем крупные. Они летят в космическом пространстве с огромной скоростью, которая иногда в десятки раз больше, чем у пули. С другой стороны, таких обломков очень много, а отслеживать их практически невозможно.

Об актуальности миссии свидетельствует то, насколько быстро было принято решение о запуске спутника. От момента подачи заявки до принятия решения прошло менее двух суток, сообщают источники. Очевидно, мусор на низкой орбите уже мешает осуществлению новых космических программ.