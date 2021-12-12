 

ГСЧС предупредила о снеге, гололедице, лавинной опасности и туманах в Украине

12.12.2021, 13:38, Новости дня
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“Днем 12 декабря в западных областях – сильный мокрый снег и дождь, в Прикарпатье – местами сильный мокрый снег, на дорогах гололедица (I уровень опасности, “желтый”)”, – говорится в сообщении.

В Карпатах сохраняется опасность схода лавин, сообщили в ГСЧС.

“12–13 декабря в связи со снегопадами в горах Львовской области и в высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень)”, – проинформировали спасатели.

Также в Украине, кроме западных областей, ожидается туман, отметили в пресс-службе.

“12 декабря днем в Украине, кроме западных областей, – туман, видимость 200–500 м (I уровень опасности, “желтый”). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах”, – говорится в сообщении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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