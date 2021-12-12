 

США, Великобритания и ЕС осудили решение парламента Республики Сербской о выходе из государственных институтов Боснии и Герцеговины

12.12.2021, 13:38, Новости дня
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“Решение Национальной ассамблеи Республики Сербской о начале разработки закона о создании параллельных институтов в Республике Сербской является дальнейшим шагом к эскалации. Члены правящей коалиции в РС должны осознавать, что продолжение этого тупикового пути оспаривания Дейтонских рамок наносит ущерб экономическим перспективам образования, угрожает стабильности страны и всего региона и ставит под угрозу будущее БиГ вместе с ЕС”, – говорится в заявлении.

В нем указано, что рост напряженности и блокирование функциональности институтов ограничат экономические возможности, доступные гражданам, сдерживают инвестиции и отвлекают от борьбы с коррупцией.

“У политиков Республики Сербской и Боснии и Герцеговины есть возможность возобновить диалог и срочно найти решение. Мы призываем всех лидеров укрепить взаимное доверие, немедленно отказавшись от разжигающей рознь и эскалацию риторики и вернувшись в государственные учреждения в полном объеме, где они также могут обсудить вопросы, по которым возникли разногласия. Теперь следует сосредоточить внимание на продвижении вперед реформ, важных для граждан и на пути вступления в ЕС”, – заявили США, Великобритания и страны ЕС.

Контекст:

10 декабря парламент Республики Сербской проголосовал за начало процедуры создания собственной армии, судебной и налоговой системы. Это решение пока не является обязательным к выполнению – для этого оно должно быть поддержано верхней палатой регионального парламента. Также депутаты проголосовали за декларацию, в которой говорится, что все законы, введенные высоким международным представителем Боснии, “являются неконституционными”

Лидер Республики Сербской и представитель региона в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик неоднократно угрожал выйти из государственных институтов, называя государство “экспериментом международного сообщества” и “невозможной, навязанной страной”, отметила радиостанция Radio Free Europe/Radio Liberty.  

Додика называют “главным действующим лицом” в кризисе в Боснии и Герцеговине, который некоторые члены Европарламента считают худшим со времен войны, отмечает Radio Slobodna Evropa. Из-за этих действий в Европарламенте призывали ввести против Додика санкции. 

Также Додик известен пророссийскими и сепаратистскими высказываниями. В январе 2017 года он объявил, что боснийским сербам следует выйти из состава Боснии и Герцеговины и создать единое государство с Сербией и сербскими территориями в Косово. По его мнению, у Боснии и Герцеговины как у государства нет перспектив развития.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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