В результате ДТП в Днепропетровской области погиб мужчина и пострадало двое детей
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Авария произошла в ночь на воскресенье.
“Водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате происшествия погиб пассажир 1992 года рождения, и пострадали два ребенка (девочки 2005 и 2006 года рождения)”, – сообщили в ГСЧС.
Пострадавшие дети были госпитализированы.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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