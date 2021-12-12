 

В результате ДТП в Днепропетровской области погиб мужчина и пострадало двое детей

12.12.2021, 13:37, Новости дня
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Авария произошла в ночь на воскресенье.

“Водитель легкового автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся. В результате происшествия погиб пассажир 1992 года рождения, и пострадали два ребенка (девочки 2005 и 2006 года рождения)”, – сообщили в ГСЧС.

Пострадавшие дети были госпитализированы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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