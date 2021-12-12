«Волонтеры Победы» обсудили стратегию развития программ по патриотическому воспитанию

В рамках Всероссийского патриотического форума в Москве «Волонтеры Победы» из 32 стран мира организовали площадку для Международных представительств Движения, молодых историков, членов федеральной команды направления «Моя история», педагогов и координаторов школьных отрядов «Волонтеров Победы».

С 9 по 12 декабря 2021 года в Москве проходит Всероссийский патриотический форум. Форум стал уникальной коммуникативной площадкой, призванной объединить усилия и ресурсы участников системы патриотического воспитания.

«Важно, что на форуме собралось большое количество участников нашего Движения не только из России, но и 32 стран мира. Это показывает, что у нас действительно очень много единомышленников, которым важно сохранять нашу историю и искать для этого новые интерактивные способы. Мы рады, что в рамках Форума подписали соглашение с Россотрудничеством, которое позволит осуществлять совместную деятельность по сохранению исторической памяти о Победе во Второй мировой войне и патриотическому воспитанию гражданского общества в России. Вместе мы сможем более активно развивать патриотическое добровольчество на международном уровне», – поделилась Анастасия Рябова, Исполнительный директор ВОД «Волонтеры Победы», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также на форуме состоялась церемония вручения Национальной премии «Патриот – 2021». Награда присуждается жителям страны и организациям за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан России. Проект Движения «Всероссийская интеллектуальная онлайн-игра «Наука» выиграл в номинации «Лучший научный проект». Кроме того, региональный руководитель «Волонтеров Победы» в Псковской области Екатерина Родина стала победителем в номинации «Собственным примером» в категории «Наставник». Ее проект «Чтобы помнили» объединяет не только представителей Движения, но и других неравнодушных людей региона.

На площадке молодых историков «Волонтеры Победы» разработали концепцию по развитию, поддержке и функционированию Общественных центров проекта «Моя история» на базе вузов. Добровольцы общественных центров будут помогать гражданам на профессиональной основе в составлении генеалогического древа, проведении уроков истории, а также консультировать людей по поиску информации в архивах. Педагоги уделили внимание развитию добровольчества на базе школ и запланировали реализацию патриотических программ на 2022 год.

Добровольцы Египта, Сербии, Венесуэлы, Малайзии и других 28 стран мира приняли участие в разработке программы мотивации для добровольцев, проживающих за рубежом.

Также участники площадки обсудили возможность грантовой поддержки инициатив по гражданско-патриотическому воспитанию, прошли мастер-классы, посвященные проведению массовых мероприятий. В ходе форума Московский дом соотечественников предложил продолжить организовывать совместные мероприятия и форумные кампании не только на территории России, но и в других странах.

Организаторами форума выступили федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» (ФГБУ «Роспатриотцентр») и Федеральное агентство по делам молодежи. Организатором площадки является Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» при поддержке Фонда президентских грантов.