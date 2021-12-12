 

Захарова заявила о неспособности G7 взять ответственность за ошибки по Украине

12.12.2021, 13:32, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны «большой семерки», призывающие Россию и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности взять ответственность за свои ошибки, в том числе в ситуации с Украиной.

«Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки», – написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, таких ошибок у стран G7 накопилось «немало»: «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе, ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом, нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло, переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру».

«Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной», – заключила она.

Напомним, что госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что РФ грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.

Ранее сообщалось, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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