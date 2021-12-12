«Поставить чип в пломбу намного легче»
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Александр Панчин: как вакцинировать всех и победить ковид. «Центральный вайб»
Вакцинация разделила общество на два лагеря — защитников и противников прививок. По всей стране антиваксеры борются с обязательным введением QR-кодов. В соцсетях разгораются споры на тему полезности локдаунов и государственных мер, требующих обязательного соблюдения.
Чем руководствуются антиваксеры, приводя свои аргументы? Как Китай закрыл всю страну и победил ковид? Действительно ли государственная кампания вакцинации провалилась и почему QR-коды — хорошая идея?
Кирилл Мартынов, редактор отдела политики «Новой», поговорил с популяризатором науки и биологом, Александром Панчиным, о том, что такое штамм, почему в пломбу поставить чип намного легче, в чем главная цель коронавируса и реален ли сценарий тотального локдауна для России.
Ведущий: Кирилл Мартынов Продюсеры: Серафима Свердлова, Маша Улазовская Съемка: Влад Докшин, Серафима Свердлова, Маша Улазовская Монтаж: Кирилл Семенов Обложка: Анна Жаворонкова
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Источник: Новая газета
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