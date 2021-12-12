Эксперты рассказали о признаках нового штамма Омикрон

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12.12.2021, 13:20, Разное
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Эксперты предполагают, что Омикрон может усиливать эпидемию, так как распространяется быстро. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выяснили, какая симптоматика чаще всего появляется после заражения.
Мир готовится к множеству инфекций COVID-19 после того, как последние данные продемонстрировали, что эпизоды болезней возрастают быстрее, чем предыдущие волны. Быстрое расширение Омикрона объясняют способностями к повторным заражениям, но его мутация ведет к более легкой болезни. Пока нет регистраций о смертельных случаях в связи с этим штаммом.

Разбираться с Омикроном стали после того, как в ноябре ВОЗ назвала его, как «вариант, вызывающий озабоченность». Штамм B.1,1529 имеет несколько мутаций, которые распространяются быстро и придают устойчивость имеющейся иммунной защите. Способности варианта инфицировать людей с иммунитетом объясняют тем, что обнаружили более 30 мутаций в белке шипа.

Не так давно CSC опубликовал отчет, где подчеркиваются симптомы, которые преобладают над другими. Они рассказали о предварительном профиле симптоматики варианта Омикрон, согласно данным, доступным на сегодняшний день. Кашель является самым распространенным признаком, который имеется у 89% людей, зараженных Омикроном. Кашель описывают как сухой, сопровождающийся «першением в горле». Лишь у 7% инфекция протекала бессимптомно, при этом 93% эпизодов признали симптоматическими. Усталость отметили у 65% людей, насморк или заложенность носа – 59%. Эти симптомы отнесли к трем самым распространенным.

Источник: www.medikforum.ru



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