Ученые: Долгий зрительный контакт может вызывать у людей галлюцинации

Итальянские исследователи Университета Тренто проводили необычный опыт и выяснили, что длительный контакт у людей может спровоцировать галлюцинации. Исследование опубликовали в издании Psychiatry Research.

Ученые отобрали 20 добровольцев и попросили их смотреть друг другу в глаза на протяжении 10 минут без перерывов в комнате с приглушенным светом. После опыта участники сообщали, что утрачивали взаимосвязь с реальностью, у многих возникали галлюцинации. Большинство рассказали, что им виделся некий монстр, во время непрерывного взгляда на партнера. Некоторые наблюдали свое лицо, а 15% добровольцев разглядели лица близких людей.

Специалисты считают, что подобный эффект вызывается нейронной адаптацией, которую объясняют тем, что нейроны замедляют или даже могут остановить собственную реакцию на неизменную стимуляцию. Такое случается в случае, когда человек смотрит на объект или место на протяжении долгого периода времени – способность воспринимать и распознавать происходящее постепенно пропадает.

Источник: chelny-izvest.ru