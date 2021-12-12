 

Ученые: Долгий зрительный контакт может вызывать у людей галлюцинации

12.12.2021, 13:20, Разное
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Итальянские исследователи Университета Тренто проводили необычный опыт и выяснили, что длительный контакт у людей может спровоцировать галлюцинации. Исследование опубликовали в издании Psychiatry Research.
Ученые отобрали 20 добровольцев и попросили их смотреть друг другу в глаза на протяжении 10 минут без перерывов в комнате с приглушенным светом. После опыта участники сообщали, что утрачивали взаимосвязь с реальностью, у многих возникали галлюцинации. Большинство рассказали, что им виделся некий монстр, во время непрерывного взгляда на партнера. Некоторые наблюдали свое лицо, а 15% добровольцев разглядели лица близких людей.

Специалисты считают, что подобный эффект вызывается нейронной адаптацией, которую объясняют тем, что нейроны замедляют или даже могут остановить собственную реакцию на неизменную стимуляцию. Такое случается в случае, когда человек смотрит на объект или место на протяжении долгого периода времени – способность воспринимать и распознавать происходящее постепенно пропадает.

Источник: chelny-izvest.ru



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