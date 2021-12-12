 

Исследователи: Фолиевая кислота может в определенных случаях провоцировать рост клеток рака

12.12.2021, 13:20, Разное
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Исследователи Университета Алабамы в Бирмингеме рассказали об опасном влиянии фолиевой кислоты, которая является искусственным заменителем витамина B9. Они напоминают, что если употреблять компонент в чрезмерных количествах, то раковые клетки могут расти с большой скоростью.
Добавки витаминов употребляют для того, чтобы восполнять недостаточность определенных витаминов и микроэлементов в рационе, но неконтролируемый их прием может серьезно вредить организму, провоцируя риски возникновения онкологических болезней. Например, чрезмерное употребление фолиевой кислоты связали с увеличением риска появления рака.

Фолиевая кислота – версия фолата, которую искусственно создали. Она известна и как витамин B9. Фолаты помогают формировать здоровые клетки крови, их можно получить, если употреблять в пищу некоторые продукты. Выводы специалистов удивляют, так как есть «убедительные данные о том, что фолиевая кислота в достаточных дозах может помочь снизить риск развития определенных видов рака», сообщают исследователи с факультета диетологии Университета Алабамы.

Но исследователи предупредили и о том, что при чрезмерном приеме фолиевой кислоты может наступить обратный эффект, при котором клетки рака разрастаются очень быстро. Специалисты указывают на 3 исследования, результаты которых говорят о незначительных повышениях рисков. В одном опыте в группе добровольцев, получавших фолиевую кислоту, от онкологических болезней умерло 10% людей, а в группе тех, кто не получал добавку, от рака скончалось 8,4% участников.

В другом исследовании от онкологии умерло 4% тех, кто принимал добавку, и 2,9% тех, кто ее не получил. Специалисты заявляют, что риски являются минимальными. Национальная служба здравоохранения Великобритании подтверждает, что фолиевую кислоту могут принимать взрослые люди и дети.

Перед приемом добавки следует сообщить доктору об аллергии, дефиците B12, онкологии, гемодиализе и стенте в сердце. Лучшим способом восполнять дефицит компонента является употребление полезных продуктов. Следует ежедневно есть овощи и фрукты, цельнозерновые, молочные продукты, бобовые, мясо и рыбу.

Источник: inosmi.ru



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