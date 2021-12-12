Британские ученые предлагают новые методы распознавания личности

Группа ученых из британского университета в Плимуте разрабатывает новый метод распознавания личности, основанный на узнаваемости походки человека. В данный момент создан прототип системы, работающий с точностью 85-90%.

Специальный алгоритм, считывающий показания гироскопа и других приборов, вносят в самый обыкновенный смартфон. Затем человеку предлагают просто положить аппарат в карман и походить.

Таким образом, создается «паспорт походки», который можно использовать как для защиты самого мобильного гаджета, так и в системах распознавания личностей. Разработчики полагают, что это будет отличным дополнением к уже существующим методам идентификации. Как минимум, можно блокировать смартфон, если его унес другой человек. Походку ведь подделать практически невозможно.