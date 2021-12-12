 

Украина лишь пешка в большой игре Китая, США и России

12.12.2021, 12:54, Новости дня
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В Белом доме, похоже, начали задаваться вопросом, было ли таким уж беспроигрышным вариантом отнять у Москвы Киев в 2014 году и подарить Москву Пекину. Как пишет La Stampa, Украина лишь пешка в мировой игре, которую Вашингтон может разменять на лояльность РФ в противостоянии с Китаем.


Reuters

После украинского кризиса в 2014 США толкнули Россию в объятия Китая, однако сегодня в Белом доме, похоже, начали задаваться вопросом, было ли таким уж беспроигрышным вариантом отнять у Москвы Киев и подарить Москву Пекину. Как пишет La Stampa, на последнем виртуальном саммите Путина и Байдена невидимым каменным гостем был именно китайский лидер, потому что разговор россиян и американцев об Украине сейчас означает прежде всего разговор о Китае.

Как продолжает издание, поскольку РФ и США обсуждают Украину, у китайцев есть основания полагать, что в результате переговоров им придётся отпустить Москву. Поездка Путина в Нью-Дели перед саммитом с Байденом для подписания договора о военной и технологической помощи Индии — заклятого врага Китая — только подтверждает домыслы.

А ещё, считает автор статьи, это доказывает, что Индия, которую Вашингтон считает одним из жизненно важных азиатских партнёров в вопросе сдерживания Китая, играет сразу на нескольких фронтах. 

Поскольку Украина в рядах подконтрольной Америке европейской империи — в составе НАТО или нет — представляла бы для Москвы экзистенциальную угрозу, РФ сегодня вынуждена активно защищаться, и разговор Байдена и Путина показал, что Путин выиграл этот раунд. Российский президент получил больше времени и пространства для манёвров как на региональном, так и на мировом уровне, а Украина оказалась ещё дальше от вступления в Североатлантический альянс, поскольку главные европейские страны — Франция, Германия и Италия — и вообще большая часть её собственного населения исключают такой сценарий. В результате, заключает автор материала, РФ сегодня завоёвывает всё больше пространства для манёвров в треугольнике с Китаем и США.



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