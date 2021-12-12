Не меньше трёх — китайских коммунистов зовут на передовую борьбы с падающей рождаемостью

Китайский государственный новостной портал China Reports Network призвал членов Коммунистической партии заводить троих детей на благо страны, которая столкнулась с демографическим кризисом, пишет The Guardian. Тем не менее пользователи китайской соцсети Weibo осудили инициативу, сочтя, что она может подорвать веру людей в Коммунистическую партию Китая.



Reuters

Китайские государственные СМИ призвали членов Коммунистической партии иметь троих детей, чтобы помочь Пекину решить проблему резкого падения рождаемости и старения населения, пишет The Guardian.

В частности, на этой неделе внимание интернет-пользователей в Китае привлекла редакционная статья государственного новостного портала China Reports Network, авторы которой заявили, что члены Коммунистической партии обязаны иметь троих детей ради блага страны. Статья, которую после неоднозначной реакции читателей уже удалили с сайта, гласила, что каждый член правящей партии, которых насчитывается около 95 млн, «должен нести ответственность и обязательства за рост населения страны и действовать в рамках политики трёх детей».

«Ни один член партии не должен использовать никаких оправданий, объективных или личных, чтобы не жениться или не иметь детей, а также не может использовать никаких оправданий, чтобы иметь только одного или двух детей», — отмечалось в статье.

Как напоминает издание, снижение рождаемости и старение населения привело к демографическому кризису в Китае. По данным переписи населения 2020 года, более 18% жителей страны старше 60 лет. Между тем, согласно данным, опубликованным национальным статистическим бюро страны в ноябре, в 2020 году показатель рождаемости на 1 тыс. человек населения впервые упал ниже 10 и составил 8,5. Ещё в 1978 году этот показатель составлял более 18 на 1 тыс. человек.

В ответ на кризис Коммунистическая партия Китая приняла ряд мер, включая ослабление давно установленных ограничений на рождение детей, снижение расходов, связанных с образованием и воспитанием детей, субсидии на второго и третьего ребёнка и 30 дней ожидания для пар перед оформлением развода.

Однако пары не спешат заводить трёх детей. Основными препятствиями молодые китайцы называют высокую стоимость жизни и длительность рабочего времени.

«Несмотря на появление политики трёх детей, у множества людей нет условий, возможностей, денег или времени, чтобы заботиться о детях, особенно у женщин, которым приходится рано уходить домой. Это приведёт к тому, что всё больше компаний не захотят нанимать женщин!» — отметил один из пользователей китайской соцсети Weibo.

«Я обычный человек. В будущем мои время, энергия и деньги позволят мне растить только одного ребёнка. Большинство членов партии — тоже обычные люди», — заявил другой китаец.

Как отмечает The Guardian, некоторые пользователи Weibo также предупредили, что подобные инициативы могут подорвать веру людей в партию, так как обвинения в адрес China Reports Network могут легко превратиться в сопротивление политике трёх детей и недоверие правительству.