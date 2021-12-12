Джулия Робертс попала в объектив камер папарацци, когда примеряла обновку во время шопинга

В публикации отмечается, что в объектив камер Робертс попала во время шопинга в пригороде Голд-Коста штата Квинсленд в Австралии. Покупки актриса совершала в перерыве между съемками фильма “Билет в рай”, в котором она снимается вместе с голливудским актером Джорджем Клуни и американской актрисой Кейтлин Девор.

11 декабря фото Робертс во время шопинга были опубликованы на одной из фан-страниц актрисы в Instagram.

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Публикация от best of julia roberts (@jrobertsfiles)

Контекст:

Джулия Робертс родилась 28 октября 1967 года в Атланте, штат Джорджия. Она обладательница премий “Золотой глобус”, “Оскар”, BAFTA, премии Гильдии киноактеров США.

Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером. В 2004 году у пары родилась двойня – дочь Хезел Патриша и сын Финнеас Уолтер. Спустя три года актриса стала матерью в третий раз, родив сына Генри.

Брак с Модером – второй в биографии актрисы. Ранее она была замужем за музыкантом Лайлом Ловеттом.

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