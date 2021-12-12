 

Джулия Робертс попала в объектив камер папарацци, когда примеряла обновку во время шопинга

12.12.2021, 12:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В публикации отмечается, что в объектив камер Робертс попала во время шопинга в пригороде Голд-Коста штата Квинсленд в Австралии. Покупки актриса совершала в перерыве между съемками фильма “Билет в рай”, в котором она снимается вместе с голливудским актером Джорджем Клуни и американской актрисой Кейтлин Девор.

11 декабря фото Робертс во время шопинга были опубликованы на одной из фан-страниц актрисы в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от best of julia roberts (@jrobertsfiles)

Контекст:

Джулия Робертс родилась 28 октября 1967 года в Атланте, штат Джорджия. Она обладательница премий “Золотой глобус”, “Оскар”, BAFTA, премии Гильдии киноактеров США.

Робертс замужем за кинооператором Дэниелом Модером. В 2004 году у пары родилась двойня – дочь Хезел Патриша и сын Финнеас Уолтер. Спустя три года актриса стала матерью в третий раз, родив сына Генри.

Брак с Модером – второй в биографии актрисы. Ранее она была замужем за музыкантом Лайлом Ловеттом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / НАБУ должно объяснить обществу причины многолетних спекуляций о “Роттердам плюс”

26.04 / В “Слуге народа” рассказали, почему не будут увольнять Степанова и Малюську

14.09 / Ученые назвали основные черты характера кошек

26.10 / На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит не меньше чем четыре кадровых вопроса – Арахамия

31.07 / Посольство РФ в Варшаве возмутилось актом вандализма в отношении памятника Рокоссовскому

30.09 / “Боже, как я испугалась”. Спирс, избавившись от опеки отца, впервые села за штурвал вертолета. Видео

03.04 / Кравчук: Путина загнали в угол

25.03 / Лед тронулся раньше времени на Москве-реке

29.12 / Имущество лидера Партии венгров Украины арестовано в Закарпатье

24.08 / Разработан препарат для профилактики и лечения ВИЧ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика