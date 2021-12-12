Ассанж перенес микроинсульт в лондонской тюрьме, заявила его невеста
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По словам Морис, приступ случился в октябре во время выступления на слушании в Высоком суде Лондона, который рассматривал вопрос об экстрадиции Ассанжа.
У 50-летнего основателя WikiLeaks после этого опустилось правое веко, появились признаки неврологического повреждения и проблемы с памятью, заявила она. Сейчас Ассанж продолжает принимать противоинсультные препараты, говорит Морис.
Она отметила, что речь шла о микроинсульте – нарушение кровообращения головного мозга, которое не приводит к необратимым последствиям. Морис считает, что этот приступ может быть предвестником более тяжелого инсульта.
Контекст:
Ассанж основал WikiLeaks в 2006 году. На этом сайте публиковались многочисленные секретные материалы и дипломатическая переписка.
В 2012 году Ассанж, спасаясь от экстрадиции в США, сбежал из-под залога и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где провел следующие семь лет, пока в апреле 2019-го Эквадор не выдал его британским властям.
Во время слушания дела об экстрадиции Ассанж был в тюрьме “Белмарш”. В США его обвинили по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взлома правительственных компьютерных систем и нарушении закона о шпионаже.
В феврале 2020 года в Лондоне стартовали слушания об экстрадиции Ассанжа в США. По информации СМИ, тогдашний президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник получения писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.
4 января 2021 года Вестминстерский суд Лондона отклонил запрос американских властей на экстрадицию Ассанжа. Судья заявила, что Ассанж “оставляет впечатление человека в состоянии депрессии”, который может покончить с собой в американской тюрьме.
10 декабря Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию США на запрет экстрадиции Ассанжа.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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