 

В РФ за сутки выявили 29,9 тыс. случаев коронавируса

12.12.2021, 12:48, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 29 929 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 29 929 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 7,7% – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2862, Московской области – 2040, Санкт-Петербурге – 2012.

Всего в стране выявлено 10 016 896 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 1132 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 289 483 человека. За сутки полностью выздоровел 31 391 человек, за весь период – 8 741 355 человек.

Накануне в России выявили 30 288 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 359.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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