В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе

«Агрессивные» заявления со стороны Запада плохо сказываются на отношениях с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении отправить дополнительные войска в граничащие с Россией страны НАТО в случае операции Москвы на Украине.

«Слишком много агрессивной риторики слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее глава американского государства Джо Байден сообщил: если РФ «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.

Напомним, по версии США, РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.