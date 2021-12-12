Появились видео последствий мощного урагана на востоке США
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В сети публикуют видео последствий мощного урагана на востоке США.
На кадрах видно, что стихия разрушила целый город в штате Кентукки, превратив дома в развалины, передает РИА «Новости»
Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси.
Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли из-за торнадо в американском штате Кентукки. В Иллинойсе шесть человек погибли при разрушении склада онлайн-ретейлера Amazon.
В воскресенье президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов. Посольство РФ в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.
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