«Люди выйдут защищать свой клочок земли с вилами»

В Сочи арестовано свыше 11 тысяч участков. Причина — уголовное дело — пострадавшей признана Российская Федерация.

«Сидим с мэром Сочи @AlekseiKopaigorodskii, читаем наезды на него в телеге. Наезды забавные, а главное — с фантазией, достойной значительно лучшего применения», — написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале вечером 1 ноября 2021 года.

К этому моменту в Сочи уже бушевала информационная буря: 21 сентября судья Центрального районного суда Сочи Орехов В.Ю. наложил арест на 11 066 земельных участков. А реплика г-жи Симоньян вызвала новую волну гнева в чатах и группах перепуганных и отчаявшихся сочинцев.

«Не плохо бы Вам осветить аресты участков в Сочи, — написал в комментариях к посту главреда RT пользователь по имени Алексей, владелец арестованного участка. — А то больше проблемы из-за рубежа все СМИ освещают, а как за своих? Мы же граждане России, у нас беда! И где наши СМИ? Тишина! Государство позаботилось… дало участки более 23 лет назад, выращивайте, кормитесь с участка, живите на нём, растите детей! И что нам ответила власть (сразу после выборов)? Хватит жрать, растить, плодиться, жить! Это наша (власти) земля! Её необходимо изъять, и продать! Другим, побогаче, она нужна!»

Пересмотр итогов приватизации по-сочински

Уголовное дело о крупном мошенничестве было возбуждено в середине сентября по заявлению Сочинского национального парка. Этот парк, один из красивейших охраняемых природных объектов России, был создан в 1983 году на базе Сочинского, Адлерского и Лазаревского мехлесхозов. В 1995 году парк получил свое нынешнее название, а в 2013-м Постановлением Правительства РФ «О расширении территории Сочинского национального парка» были установлены его границы: после присоединения Туапсинского лесничества и Сочинского заказника площадь парка достигла 208,599 га.

Самые сложные и неопределенные годы жизни парка на сайте Минприроды описаны так (дословно): «В период по 2000-е годы изменение площади Сочинского национального парка происходило за счет изъятия и передачи земель сельхозпредприятий».

Схемы, по которым в 90-е эти самые земли «изымались и передавались», а участки становились объектами продажи, теперь изучает Следственное управление УВД по г. Сочи ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц. В рамках расследования следователь Устин попросил арестовать 11 066 земельных участков. Ущерб от предполагаемого мошенничества оценивается в 1 000 000 000 руб.

Пострадавшей по делу признана Российская Федерация — именно ей принадлежит территория парка.

Точечная частная застройка. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

РФ против народа

Вячеслав (имя изменено) не один год проработал на многострадальной сочинской земле, причем по разные стороны баррикад — был и госслужащим. На условиях анонимности он раскрывает все хитрости, с помощью которых люди, обладающие властным ресурсом или деньгами, десятилетиями обогащались на этих каменистых склонах.

— Самое простое было подойти к председателю садового товарищества и попросить его внести твою фамилию в похозяйственные книги. Пока формировался кадастр, неучтенной земли было много, надо было ее найти. Договориться за вменяемые деньги особого труда не составляло. Шла настоящая охота на участки. Большинство лакомых и уже проданных-перепроданных участков было сформировано именно в те годы, — рассказывает Вячеслав. — Окрестности Сочи — это ведь что: садоводческие хозяйства да небольшие совхозы.

Я не хочу сказать, что все, у кого сейчас арестовали участки, это мошенники или жертвы мошенников. Но «кривых» документов очень много. Еще один способ: присвоение «левого» кадастрового номера. Это проворачивалось с участием чиновников. Формально вы покупали участок где-то в непригодном для жизни месте. Но на деле номер присваивался вполне привлекательному участку. На них даже многоквартирные дома строились! Люди потом годами доказывали, что их квартиры не подвешены в воздухе, а стоят на вполне конкретном участке земли.

Предполагалось, что если участок зарегистрировал Россреестр (который обязан проверить и подтвердить законность сделки, исключить обременения и пр.), то «операция» прошла успешно. Участок перепродавался несколько раз, и каждый последующий покупатель чувствовал себя увереннее предыдущего. Если бы речь шла о гражданско-правовых отношениях, то да — «сроки давности», «добросовестный покупатель». Но возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. По сути, государство предлагает пересмотреть законность процедур оформления собственности за тот период, когда толком и процедур-то никаких не было.

В понимании следователя подозрения выглядят так: «Неустановленными лицами путем использования подложных документов о правах на земельные участки и о местонахождении координат их границ, представленных в органы регистрации их права, расположенных на территории г. Сочи Краснодарского края, в период с 1998 года и по настоящее время приобретены права собственности 11 060 земельных участков, образованных вопреки имущественным требованиям Российский Федерации за счет земель федеральной собственности общей площадью 4983,01 га».

«Преступление» было обнаружено начальником научного отдела ФБУ «Сочинский национальный парк» Самсоновым С.Д. Он нашел документы лесоустройства, которые для парка в 1997–1998 гг. готовила компания «Воронежлеспроект», подконтрольная Федеральному агентству лесного хозяйства. Самсонов наложил их на нынешнюю карту парка и увидел, что за 23 года угодий стало на 4983,01 га меньше. Где-то земля просто выбыла, где-то произошло наложение границ парка на другие участки.

Впрочем, каким именно образом было проведено «следствие», в нацпарке не говорят: на официальный запрос «Новой газеты» там ответили, что во время следствия не намерены разглашать детали своей работы.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Мы не воры, воры не мы

К игрушечному домику Антонины Завальнюк мы долго карабкаемся в гору: сначала минут 20 на ревущем от напряжения внедорожнике, потом пешком по самодельным ступеням, вырытым в склоне. Этот участок семья Антонины Владимировны получила в 1967 году в садовом товариществе «Ударник».

— Мы — первые и единственные собственники участка. В 1970 году родители построили этот домик, в 90-е мы здесь держали кур и кроликов — подспорье было в трудные годы. Детей к труду приучали — помидорчики, огурчики, — показывает гражданка поросшие травой крошечные огородные террасы. — Рядом за забором сейчас — территория нацпарка. Вот дуб у нас какой стоит, он здесь всегда рос, мы его не трогали.

В 1993 году нам выдали госакты на бессрочное пользование землей — с чертежами, как положено, все заверено главным архитектором. Наш «Ударник» — это 1,22 га земли, 0,22 из них занято лесом. Свидетельство на собственность получили только в 2016 году. У меня в документах написано: «Вид объекта — участок, дата присвоения — 11.03.93 года, ранее присвоенный номер отсутствует». Мы ничего у нацпарка не «самозахватывали».

В СНТ «Ударник» арестованы не все участки. Иногда «украденные» сотки появляются посреди жилого поселка. Желающих поделиться своим горем с журналистами — десятки. Выбирать приходится самые вопиющие случаи.

Владимир Плишкин, 41 год, трое детей. Участок в Кудепсте получил в 2016 году как глава многодетной семьи.

— Наш тогдашний мэр Пахомов официально докладывал, какую работу пришлось провести городу, сколько денег потратить на то, чтобы эти земли перевести из федеральной собственности в муниципальную, — рассказывает Плишкин. — На этом месте хотели ТЭЦ построить, но жители района вышли на митинг, стройку отменили. Тогда Пахомов выделил участки многодетным семьям. У нас тут ни дорог, ни света, ни газа нет, поэтому построиться мы не успели. А сейчас земли, получается, придется вернуть.

Фото: Елена Романова / «Новая газета»

У другого сочинца, Сергея Кондрашева, тоже трое детей. Не дожидаясь милости от государства, он в мае этого года купил в Хостинском районе семь соток — отдал по миллиону за каждую. Иск Российской Федерации против Кондрашева уже рассматривается в суде.

— Арест на мой участок наложили вместе со всеми, но сам иск, как мне кажется, готовили сильно заранее. Документы у меня в порядке. Летом подал уведомление в администрацию района о строительстве, получил от них ГПЗУ (градостроительный план земельного участка. — Е. Р.). То есть администрация мои документы проверила, разрешила начать строительство.

На допросах у следователя Сергей узнал, что показания на него и других владельцев участка дал 76-летний бывший руководитель Хостинского района, который в 1993 году подписывал документы о выделении участков.

— Получается, он спустя 30 лет точно помнит, кому подписывал документы, кому нет, — говорит Кондрашев. — Первый собственник этого участка — из семьи сотрудников нацпарка. В начале 90-х эту землю парк им выдал за выслугу лет, так сказать. В 2008 году они сделали межевание, у участка появился кадастровый номер. Самое главное — согласовали границы с нацпарком, вот документ.

Первый владелец, по словам Сергея, сейчас тоже ходит на допросы в полицию.

Другие владельцы арестованной земли рассказывают, что в полиции пожилых людей зачастую запугивают, требуют признать незаконность получения земли и обещают закрыть дело за истечением срока давности.

Нынешних владельцев это не спасет: по решению суда они должны будут покинуть участки, кадастровые номера с их соток исчезнут, а земля вернется в массив Сочинского национального парка.

Назначенный директором парка в апреле этого года бывший хоккейный тренер Михаил Лапин на вопросы «Новой газеты» согласился ответить только через официальный запрос.

«Принимая во внимание наличие возбужденного уголовного дела, ФГБУ «Сочинский национальный парк» не уполномочен разглашать сведения, содержащиеся в заключении», — говорится в ответе на вопрос о деталях того самого сравнения границ лесоустройства 1997–1998 гг. с нынешними границами парка, несмотря на ранее принятые постановления правительства России.

Примечательно, что территория парка действительно пострадала от сомнительного межевания. Так, на севере знаменитого дендрария, недалеко от станции канатной дороги, аккуратно вырезаны и выделены в частную собственность два земельных участках — этот факт даже зафиксирован в рекламном буклете парка, а выписки из Росреестра это подтверждают. С западной окраины, ближе к вольерам с павлинами, в территорию врезается чей-то «скромный» домик с мраморной террасой. В администрации парка признают, что участки были выделены в 2002 году, но почему-то в списке арестованных участков этой земли нет.

Прокуратура Сочи провела проверку и установила, что границы парка уточнялись несколько раз начиная с 1983 года. Поверка показала, что «часть участков перестала принадлежать нацпарку, но оставалась в ведении Российской Федерации». В муниципалитете об этом, дескать, 23 года ничего не знали, выдавали разрешения на приватизацию. А такие же ничего не подозревающие другие органы власти регистрировали права собственности на них.

Документ на пользование землей и межевания. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

— Арест наложен на 3452 лесопокрытых земельных участка, — 2 декабря уточнил заместитель прокурора Сочи Юрий Салютин. — Это обеспечительная мера с целью сохранить лесной массив. Речи о сносе капитальных строений не идет. Лица, чьи участки попали под ограничения, вправе обратиться за пояснениями в УВД или прокуратуру.

В администрации города ситуацию с арестованными участками комментируют неохотно. Защищать права жителей муниципалитета там, похоже, не собираются. Да и от кого защищать-то — от Российской Федерации?

Портал «СочиСтрем» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации так описывает механизм хищения в представлении сочинских чиновников: неустановленным «мошенникам удалось сформировать земельные участки и права на них зарегистрировать за третьими лицами. В результате оказалась уничтоженной значительная часть лесного массива».

Депутат Госдумы Константин Затулин по поводу ситуации в Сочи обратился к министру природных ресурсов РФ.

— Необходимо прийти к компромиссному решению этой проблемы, законопослушные граждане не должны пострадать от чужих ошибок или злоупотреблений, произошедших не по их вине в процессе изменения статуса этих земель, — говорит Затулин.

Ситуацию взял на контроль губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

— С одной стороны, мы видим необходимость соблюдения природоохранного законодательства и экологических норм, сохранения национального достояния — Сочинского нацпарка. С другой стороны, видим реальные проблемы людей, на чьи земли наложен арест, которые стали заложниками такой юридической коллизии, будучи добросовестными приобретателями. Мои встречи с мэром Сочи Алексеем Копайгородским, с прокурором города Вячеславом Овечкиным говорят о том, что настрой у органов власти и надзорных органов — быть максимально открытыми в этом вопросе, — передает озабоченность главы региона его советник, председатель краевого Совета по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

Тем временем отчаявшиеся сочинцы один за другим направляют в администрацию президента письма одинакового содержания.

«Эта спланированная акция рейдеров, состоящих из государственных чиновников разного уровня от федерального до муниципального, ставит целью передел собственности на территории г. Сочи. Тщательно подготовленное наступление на простых людей началось непосредственно после выборов — 21 СЕНТЯБРЯ 2021 г. Уголовное дело возбуждено в нарушение сроков давности и имеет под собой единственную цель — арестовать 11 000 земельных участков и отобрать их у простых людей».

Елена Романова, Собкор «Новой»

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