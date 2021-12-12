 

Диетолог Екатерина Ларина рассказала о запретных продуктах при гипертонии и аритмии сердца

12.12.2021, 12:36, Разное
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Диетолог Ларина объяснила, почему при наличии гипертонии или аритмии человеку стоит отказаться от употребления некоторых продуктов. Кровяное давление имеет прямую связь с питанием.
Специалист в сфере питания Екатерина Ларина рассказала, что от качества питания зависит прогрессирование гипертонии. Если у человека диагностировали эту болезнь, ему нужно перестать злоупотреблять солью. Хлорид натрия изменяет минеральный баланс крови и повышает кровяное давление. Вследствие, у больных обостряются симптомы гипертонии, начинают мучать сердечные боли. Ларина подчеркнула, что суточной нормой для людей с проблемным давлением является 2,3 тыс. мг соли, что равно одной чайной ложке. Стоит избегать употребления снеков, фастфуда, полуфабрикатов, хлебобулочных изделий, соленых овощей, вяленой и копченой рыбы, готового мяса, так как в этих продуктах повышенное содержание хлорида натрия. Например, один хот-дог вмещает 567 мг соли.

Диетолог Екатерина Ларина добавила, что не только соль, но и сахар опасен для гипертоников. Напитки с большим содержанием глюкозы приводят к быстрому ожирению, что негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Также нужно отказаться от алкоголя на время приема лекарств от гипертонии, так как он снижает эффективность веществ. Следует избегать чрезмерного употребления крепкого чая, кофе и энергетиков. Кофеин в составе эти напитков способен спровоцировать гипертонический приступ. Ларина рекомендует гражданам отказаться от продуктов с трансжирами и снизить количество потребления насыщенных жиров. Они увеличивают уровень «плохого» холестерина, что негативно отображается на состоянии сосудов и прогрессировании гипертонии.

Источник: solenka.info



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