Спортивный врач Федор Плужников рассказал о влиянии физических нагрузок на иммунитет человека

Спортивный врач Плужников сообщил, что физические нагрузки позитивно влияют на иммунитет. Специалист пояснил о правильных тренировках для укрепления здоровья.

Врач Федор Плужников специализируется на подготовке спортсменов к соревнованиям. Он заявил, что регулярные физические нагрузки способны укрепить иммунитет. Занятия на свежем воздухе помогают выводить патогенных микроорганизмов с носоглотки. Во время тренировки у человека повышается температура тела, ускоряется циркуляция иммунных клеток и замедляется продукция гормонов стресса. Все это препятствует размножению вирусов и бактерий.

Федор Плужников уверяет, что при занятиях спортом организм борется с белками, которые отвечают за возникновение воспалительного процесса. Если человек не двигается, таких белков становиться больше, иммунитету нужно постоянно быть в тонусе и противостоять воспалениям. При этом защитные механизмы истощаются, организму сложнее бороться с микробами. По словам врача, для укрепления иммунитета не важен вид спорта, главное вести активный образ жизни. Не следует нагружать организм чрезмерными тренировками, а комбинировать аэробные занятия с упражнениями для набора массы.

Спортивный врач рекомендует тренироваться три раза в неделю, при этом не стоит забывать об отдыхе и восстановлении. Лучшее место для спорта – свежий воздух, особенно в теплые месяца года. При этом важно не только физически нагружать мышцы, но и не забывать о растяжке и дыхательных упражнениях. Плужников напомнил, что для крепкого иммунитета нужно еще правильно питаться и соблюдать режим дня.

Источник: solenka.info