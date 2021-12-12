Комитет Госдумы по шахматам даст правовую оценку ходам Яна Непомнящего в партии с Магнусом Карлсеном

Председатель парламентской комиссии по шахматам, кандидат в мастера спорта, депутат от «Единой России» Лев Буковинский заявил о намерении дать правовую оценку ходам гроссмейстера Яна Непомнящего в партии с чемпионом мира по шахматам Магнусом Карлсеном. Думский комитет выяснит, были ли в ходах российского шахматиста признаки саботажа.

«У нас во всей стране один только Ян Непомнящий умеет играть в шахматы? В Госдуме три кандидата в мастера, а у многих есть юношеские разряды, но почему-то они на чемпионаты мира на самолётах за государственный счёт не летают, в пятизвёздочных отелях там не живут, пресс-конференции не раздают. На всё это потрачены бюджетные деньги, а результат где? Уж нет ли тут случайно саботажа или растраты? Нужно обязательно это выяснить, и при необходимости вызвать так называемого гроссмейстера в Госдуму на допрос», – заявил глава комитета.

Напомним, Магнус Карлсен досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам в Дубае после 11 матчей. Российские правоохранительные органы по факту провальной игры начал проверки. В первые часы после поражения Непомнящего лишили звания гроссмейстера, почётного гражданина Брянска, карты москвича, а также аннулировали его проездной на метро. Ведётся следствие.

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