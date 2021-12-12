 

Курс ввода капчи войдёт в обязательную программу американских университетов

12.12.2021, 12:31, Разное
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Постановлением министра образования США Мигеля Кардоны в обязательную программу американских университетов войдёт курс прохождения капчи – теста, используемого для определения, кем является пользователь системы: человеком или компьютером. 

По словам чиновника, его сильно обеспокоили результаты соцопросов, свидетельствующих о резком падении компьютерной грамотности американцев. Согласно данным, более 52% опрошенных не смогли пройти капчу на интернет-ресурсах и ещё 37% столкнулись с определёнными трудностями в ходе теста. При этом 65% респондентов имеют высшее образование. 

«Ввод капчи стал серьёзной проблемой для большинства американцев даже в тех случаях, когда мы говорим о получивших высшее образование. Они тоже становятся заложниками хитроумного компьютерного теста и не могут получить доступ к знаниям, в частности, к поисковым системам Google, соцсети Facebook и прочим сайтам. Поэтому мы вынуждены вмешаться в эту ситуацию», — заявил министр.

Для ввода программы во всех высших учебных заведений из федерального бюджета выделят 50 млрд долларов. Миграционным службам дано поручение увеличить количество рабочих виз для IТ-специалистов из Юго-Восточной Азии. Также владельцам сайтов с американской регистрации предъявлено о максимальном упрощении капчи. Среди рекомендованных министерством образования комбинации «1111», и «АААА».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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